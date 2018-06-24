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Göletten botanik park doğdu

Başakşehir’de 364 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen botanik park, olarak kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacak

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Göletten botanik park doğdu
Dünya standartlarındaki konut projeleri, yeni havalimanına yakınlığı, metro hatları, entegre ulaşım ağları ve şehir hastanesi gibi büyük ölçekli projelerle 'un yeni cazibe merkezi haine gelen Başakşehir'de İstanbul'un ilk tamamlanmak üzere. Kayaşehir bölgesinde inşa edilen park alanında; hayvanat bahçesi, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, kaykay pisti, piknik ve oturma alanları, gölet ve havuzlar, açık spor alanları, koru, farklı bahçeler, etkinlik çayırları ve oyun alanları yer alıyor. İnşaatı hızla ilerleyen botanik parkta; yaya yolu ve havuz inşaatları devam ederken şifalı bahçeler, koku, renk ve kelebek bahçeleri düzenlenerek yaya yolu boyunca bitkilendirme aksı oluşturuldu. Mini hayvanat bahçesi olarak kurgulanan alan, farklı türdeki birçok bitkiyle zenginleştirilerek botanik bahçelerle bütünleşti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçeleri projesini açıklarken bahsettiği Başakşehir Millet Bahçesi'nin ilçede iki tane olacağını belirterek "Birincisi bitmek üzere. İkincisi 3 milyon metrekarelik bir alan" dedi.
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Göletten botanik park doğdu
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