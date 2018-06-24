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Gurbetçileri kiralık araçla dolandırdılar

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Gurbetçileri kiralık araçla dolandırdılar
Türkıye'ye tatile gelecek gurbetçileri gözüne kestiren dolandırıcılar, vatandaşlardan ön sözleşme yaparak araç kiralama bedellerini alarak kayıplara karıştı. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Ayten Akyüz de internette gördüğü Rent Point isimli oto kiralama yetkilileriyle irtibata geçerek ön ödeme olarak bin 250 euro gönderdi. Şirket yetkilileri havale sonrası Akyüz'e, Almanya'dan 'ya geldiğinde aracının şoförle birlikte hazır olacağını söyledi. Akyüz, Ankara'ya geldiğinde firma ile irtibata geçerek aracını istedi. Firma yetkilisi İbrahim R. kaba sözler kullanarak telefonu yüzüne kapattı. Otobüsle 'a giden Akyüz dolandırıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çetenin yüzlerce vatandaşın parasını aldığı ortaya çıktı.
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Gurbetçileri kiralık araçla dolandırdılar
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