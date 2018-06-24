Kastamonu’da 7 ev 3 ambar kül oldu

Kastamonu
'da çıkan yangında 7 ev 3 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç Köyü Söğüşler Mahallesi'nde Nuri Özkan'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. Yangına Azdavay itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de yardım istendi. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği yangında 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır yanarak kül oldu. Yangında büyükbaş hayvanların da telef olduğu öğrenildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın güçlükle kontrol altına alındı.