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’da 7 ev 3 ambar kül oldu

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Kastamonu’da 7 ev 3 ambar kül oldu
'da çıkan yangında 7 ev 3 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç Köyü Söğüşler Mahallesi'nde Nuri Özkan'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. Yangına Azdavay itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de yardım istendi. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği yangında 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır yanarak kül oldu. Yangında büyükbaş hayvanların da telef olduğu öğrenildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın güçlükle kontrol altına alındı.
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Kastamonu’da 7 ev 3 ambar kül oldu
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