Müge Anlı sezona damgasını vurdu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayımlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi " Müge Anlı ile Tatlı Sert " önceki gün son programla sezona noktayı koydu. Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi sezon boyunca 86 cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesi 100 bine yakın takipçiye ulaşırken 200'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği "Sevgi İzi Projesi" bu yıl da hız kesmeden sürdü ve "Sevgi İzi Ailesi" 40 bin kişiye yaklaştı. Anlı'nın benim için yılın en önemli olayı diye bahsettiği "Okuma Yazma Seferberliği" ise Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin tüm illerine yayıldı. Şu an itibariyle 570 bin kişi okuryazar diplomasına sahip oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle 892 akülü olmak üzere toplamda 8 bin 766 tekerlekli sandalye dağıtıldı ve engelliler özgürlüğüne kavuştu. Sezon finali yapan Anlı duygularını "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım" diye paylaştı.