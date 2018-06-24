Öğrenciler yaz tatilinde spora doyacak

Okulların kapanmasıyla İstanbul'da ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki yaklaşık 3 milyon öğrenci tatile girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye ve özel kurum, çocukların tatillerini spor ve çeşitli aktivitelerle geçirmeleri için Yaz Spor Okulları ve kamplar planladı.

AA muhabirinin belediyelerden edindiği bilgiye, göre on binlerce öğrencinin istifade edeceği spor okulları ve kamplarda çok sayıda farklı branşta eğitim verilecek ve kursların tamamı ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençler için Yaz İzci Kampı ve Yaz Spor Okulları düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Yaz İzci Kampları'na sadece İstanbul ve Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından 10-15 yaş aralığındaki çocukların katılabilecek. 25 Haziran'da başlayacak ve 9 Eylül'de sona erecek kamplar, Beykoz Kent Ormanı'nda, birer haftalık periyotlar şeklinde organize edildi. Kampa bu yaz 10 binin üzerinde çocuğun katılması bekleniyor.

Yaz İzci Kampı'nda çocuk ve gençlerin, sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmeleri, doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmelerini ve çocukların analitik düşünme becerisine sahip olmaları amaçlanıyor.

Kampta katılımcılara temel ve ileri düzey izcilik eğitimleri ile hafıza teknikleri, arama-kurtarma, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye ve yangına ilk müdahale eğitimleri verilecek.

Ayrıca kampta okçuluk, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, kano-kürek ve oryantiring gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz İzci Kampı'na katılmak isteyenler "www.ibb.istanbul" ya da "https://izcilik.ibb.istanbul/" adreslerinden başvuru yapabiliyorlar.

Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların erken yaşta sporla tanışmaları ve yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri amacıyla okul spor salonlarında Yaz Spor Okulları düzenlendi. İstanbul genelinde 57 spor salonunda 6-15 yaş aralığındaki çocuklara 20 fraklı branşta spor eğitimi verilecek.

17 Ağustos'a kadar 109 beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından verilecek eğitimler kapsamına çocukların sporla tanışmaları ve yetenekli oldukları branşlarda spora devam etmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Okul bahçelerindeki spor salonlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesisi ve komplekslerinde açılacak yaz spor okulları 25 Haziran'da başlayacak.

Spor tesislerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda çocuklara, jimnastik, futbol, futsal, badminton, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, masa tenisi, atletizm, tekvando, karate, okçuluk ve buz pateni gibi farklı branşlarda spor eğitimlerinin yanı sıra çeşitli eğitsel oyunlar da öğretilecek.

Ayrıca her iki dönem boyunca öğrenciler için sportif faaliyetlerin dışında geziler, eğlenceler ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek.

Okullarla ilgili bilgiye "yazsporokullari.istanbul" adresinden ulaşılabilecek.

- Beyoğlu'nda öğrenciler Kefken'de stres atacak

Beyoğlu Belediyesi Yaz Spor Okullarının kursları, ilçedeki okul, Semt Konakları, Gençlik Merkezleri gibi 34 tesiste gerçekleştirilecek. Tesislerde futbol, basketbol ve voleybolun yanında satranç, savunma sporları, jimnastik, masa tenisi, yelken ve yüzme kursları ile toplam 9 branşta eğitim verilecek.

Ayrıca yaz aylarında faaliyet gösteren Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre ve Yaz Kampı'ndan da her yıl yaklaşık 10 bin öğrenci yararlanıyor. Kamp, günübirlik ziyaretçilere ve yurt dışından gelen misafirlere de açık.

- Bağcılarlı gençler kampa gidiyor

Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle ücretsiz düzenlenen yaz kampları iki şekilde gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi 25 Haziran - 9 Eylül tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan İzcilik Kampı. 10-15 yaş grubu arasında öğrencilerin katılabildiği birer haftalık periyotlarla hazırlanan izci kampları hem yurt içinde hem de yurt dışında kuruluyor.

İkinci kamp etkinliği ise Bağcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından yapılan ve 500 liselinin katılabileceği gençlik kampı. Ulaşımdan çadırına çantasından yemeğine kadar ihtiyaçların kurumlar tarafından karşılandığı kamp 8-13 Temmuz'da Saros Körfezi'nde gerçekleştiriliyor. Kamp programında gençler, doğa yürüyüşü, temel kampçılık faaliyetleri, tırmanma duvarı, ip parkuru, paintball, yüzme ve geleneksel oyunlar olmak üzere 39 renkli faaliyette buluşuyor.

- Şişli'de yüzme bilmeyen kalmayacak

Şişli Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 7 branşta Yaz Spor Okulu açıyor. Ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı. Yaz Spor Okulları'nda eğitimler 3 Eylül'e kadar devam edecek. 7-14 yaş aralığında çocuklar, Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme, atletizm, jimnastik, tenis, güreş, basketbol ve futbol branşlarında eğitim alacak.

Öğrenciler ayrıca Şişli Belediyesi Fulya Yüzme Havuzu'ndan ücretsiz yararlanabilecek. "Şişli'de yüzme bilmeyen kalmayacak" sloganıyla yola çıkan Şişli Belediyesi, down sendromlu, engelli ve kimsesiz çocuklar için de hizmet veriyor. Spor etkinlikleri Yayla Spor Merkezi, Fulya Yüzme Havuzu ve Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda gerçekleştirilecek.

- Fatih'te tarihi surların önünde okçuluk eğitimi

Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi tarafından hazırlanan 2018 Yaz Spor Okulları da 25 Haziran'da başlayacak. Okullarda 7-14 yaş grubuna futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, minigolf, badminton, jimnastik, satranç gibi branşlarda eğitim verilecek. Eğitimler ilçedeki okul ve statların yanı sıra Suriçi'nde gerçekleştirilecek.

Esenler'de ise spor salonları, gençlik merkezleri ve bazı okullarda Yaz Spor Okulları kapsamında kurslar düzenlendi. 26 Haziran'da başlayacak eğitimler için şu ana kadar 5 bin kişi müracaat etti. Kalan kontenjanların da kısa sürede dolması bekleniyor. İlçede 10'dan fazla branşta düzenlenecek etkinliklerde alanında uzman spor eğitmenleri ve antrenörler görev alacak.