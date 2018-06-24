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Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

'in Buca ilçesinde, Kemal Çeşnial (23) yönetimindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Çeşnial ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 10:27

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Altındağ'dan Buca yönüne giden Kemal Çeşnial yönetimindeki 35 KVL 78 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkte hasar meydana gelirken, Çeşnial de otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri Çeşnial'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çeşnial'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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