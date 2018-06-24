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‘Photoshop’ açıklamasına 1 ay tedbir

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
‘Photoshop’ açıklamasına 1 ay tedbir
Şarkıcı Yaşar İpek'in kız kardeşi Hazal İpek Şafak, görümcesi 'den korunmak için mahkemeye başvurdu. Serengil, kendisini photoshopla selülitli ve kilolu göstermeye çalıştığını iddia eden gazetecilere ve görümcesi Şafak'a 'dan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi, 1 ay süreyle Serengil'in aynı zamanda bir gazetede yazarlık yapan Şafak'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
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‘Photoshop’ açıklamasına 1 ay tedbir
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