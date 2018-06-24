‘Photoshop’ açıklamasına 1 ay tedbir

Şarkıcı
Yaşar İpek'in kız kardeşi Hazal İpek Şafak, görümcesi Seren Serengil
'den korunmak için mahkemeye başvurdu. Serengil, kendisini photoshopla selülitli ve kilolu göstermeye çalıştığını iddia eden gazetecilere ve görümcesi Şafak'a Instagram
'dan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi, 1 ay süreyle Serengil'in aynı zamanda bir gazetede yazarlık yapan Şafak'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.