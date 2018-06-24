Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sel kamyonu sürükledi

kamyonu sürükledi

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Sel kamyonu sürükledi
'un Arsin Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış, e dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES) inşaatını su bastı. Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak sel suları, park halindeki beton pompası ile kamyonu sürükledi. Önce beton pompası, ardından da kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba ise sonuçsuz kaldı. İşçiler park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sel kamyonu sürükledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN