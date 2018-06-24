Selde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

İzmir
'in Menemen ilçesinde önceki gün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan sel
kırsal Çukurköy Mahallesi'nde hasara yol açtı. Bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri sevk edildi. Ekipler sele maruz kalan evlerden su tahliyesi yaptı, taş ve toprak yığınlarını temizledi. Vatandaşlara pide, yemek ve damacana su dağıtımı da yapıldı. 4 binada ağır, 7 binada hafif hasar bulunurken, 21 araç ise selden zarar gördü. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi. Öte yandan Edirne
'nin Havsa ilçesi de dün küçük bir afet yaşadı. Fırtına nedeniyle oluşan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu, araçlara zarar verdi. DHA