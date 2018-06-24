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de mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

’in Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi’nde dün şiddetli yağmurun ardından oluşan , maddi hasara yol açtı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Selde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
'in Menemen ilçesinde önceki gün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan kırsal Çukurköy Mahallesi'nde hasara yol açtı. Bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri sevk edildi. Ekipler sele maruz kalan evlerden su tahliyesi yaptı, taş ve toprak yığınlarını temizledi. Vatandaşlara pide, yemek ve damacana su dağıtımı da yapıldı. 4 binada ağır, 7 binada hafif hasar bulunurken, 21 araç ise selden zarar gördü. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi. Öte yandan 'nin Havsa ilçesi de dün küçük bir afet yaşadı. Fırtına nedeniyle oluşan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu, araçlara zarar verdi. DHA
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Selde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
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