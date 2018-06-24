Sevgilisine hakaret eden doktora ceza

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kök hücre ve eklem tedavisi uzmanı Dr. Yüksel Büküşoğlu, 19 Mart'ta psikolog sevgilisi Kübra A. (31) ile tartıştı. İddiaya göre aynı klinikte çalışan Kübra A., Büküşoğlu'yla ilişkisini bitirmek istedi. Ancak ünlü doktor genç kadına, "Seni mahvedeceğim. Bir daha kliniğe gelme o..." şeklinde hakaret ve sinkaf içeren sözler söyledi. Ardından genç kadının lüks aracının tekerleklerini patlatıp bütün farlarını, camlarını ve sileceklerini kırdı. Genç kadının şikâyeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Büküşoğlu hakaret suçundan 90 gün adli para cezasına çarptırıldı. Büküşoğlu, bin 800 lira adli para cezası ödeyecek.