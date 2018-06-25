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4 gündür kayıptı, göldeki otomobilde başından vurulmuş cesedi bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 14:53
4 gündür kayıptı, göldeki otomobilde başından vurulmuş cesedi bulundu

'nın Bozova ilçesinde, gölünde sulara gömülmüş otomobilde, 4 gündür kayıp olarak aranan (45) başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

SUDAN ÇIKARILAN CESET...

Bozova'daki Atatürk Baraj gölü yakınlarında balık tutanlar göl kıyısına yakın bir noktada sulara gömülmüş otomobili görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, vinçle çıkardıkları otomobilde başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Cesedin, 4 gündür kayıp olarak aranan Aziz Yıldız'a ait olduğu belirlendi. çıkarılan ceset, savcının incelemesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aziz Yıldız'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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