41 yıl sonra ilk kez oy verdi

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, yapılan yasal düzenlemelerle hakkındaki davaların düşmesinin ardından 3 yıl önce döndüğü Türkiye
'de, 41 yıl aradan sonra oy kullandı. Tek, en son 1977'de Diyarbakır'da cezaevindeyken belediye başkanlığı için oy kullandığını söyledi. Hakkında açılan dava nedeniyle yurt dışına çıkan ve yapılan yasal düzenlemeler ile davalar düşünce 35 yıl aradan sonra 2015'te Türkiye'ye dönen Tek, memleketi Elazığ
'da oyunu kullandı. Tek, "Artık yurt dışında kalmamı gerektirecek şartlar kalmadığı için Türkiye'ye döndüm. Çünkü, Türkiye'de demokratikleşmeye yönelik önemli adımlar atılıyordu" dedi.