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8 yaşındaki Eylül'den 3 gündür haber yok

Ankara'nın Polatlı ilçesi 'nde 3 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı (8) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 12:36
8 yaşındaki Eylül'den 3 gündür haber yok

'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi 'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve ekibi sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN ARAMALAR YAPILDI

İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekipleri, Eylül'ü bulmak için seferber oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatı ile oluşturulan özel ekip geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından ve karadan arama yapıldı. Havadan yapılan aramada ilk gün 10 kilometrelik bir alan tarandı. Bu çalışmadan sonuç alamayan ekipler, daha sonra çalışmalarını karadan sürdürdü. Çalışmalara bu sabah yeniden başlandığı ve arama köpeğinin de kullanıldığı öğrenildi.


ANNE VE OĞLUNUN İFADESİNE BAŞVURULDU

Jandarma ekipleri, diğer taraftan ise Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba 'nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine, köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. Ayrıca jandarma ekiplerinin, baba İbrahim Yağlıkara'nın ifadesi sonrası köydeki bazı evlerde de arama çalışması yürüttüğü belirtildi.

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8 yaşındaki Eylül'den 3 gündür haber yok
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