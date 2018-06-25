Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Ankara Valiliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 18-24 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, satın alma, bulundurma suçları ile ilgili 27 ayrı olayda toplam 82 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

ELDE EDİLEN GELİR...

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 690 TL ele geçirildi.