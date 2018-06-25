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'da operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Valiliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde 27 ayrı olayda toplam 82 şahsa işlem yapıldığını, olaylarla ilgili 31’inin tutuklandığını bildirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 17:21
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Valiliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 18-24 Haziran tarihleri arasında ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, satın alma, bulundurma suçları ile ilgili 27 ayrı olayda toplam 82 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

ELDE EDİLEN GELİR...

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 690 TL ele geçirildi.

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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 31 kişi tutuklandı
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