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'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'da iş yeri sahibi bacağından silahla vurularak yaralandı. İşte ayrıntılar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 16:32
Antalya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı'nda mobilya mağazası bulunan İsmail G. (49), iş yerine gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sol bacağına mermi isabet eden iş yeri sahibi, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Emekli asker olduğu öğrenilen İsmail G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Ekipler, olay yerinden "34 plakalı" motosikletle kaçan iki saldırganı, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla Aksu ilçesine kadar takip etti. Takip sırasında şüphelilerden biri Aksu Köprüsü yakınlarında motosikletten inerek yaya olarak kaçtı, motosiklet sürücüsü ise kent merkezinde izini kaybettirdi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Antalya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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