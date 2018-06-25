Bu köyde tek kişi oy kullandı

Batman
merkeze 15 kilometre mesafedeki Yolveren köyünde yaşayan ve muhtarlık yapan Mehmet Alcu
(80) köyünde kurulan 2252 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Köyde bulunan 22 seçmenden 20'si yurt dışında olması ve eşinde bilinç kaybı bulunması nedeniyle tek oy kullanan seçmen özelliği bulunan Alcu, devlete teşekkür etti. Sandık Başkanı Mehmet Güneş, devletin en ücra köşesinde bulunan tek vatandaş için bile sandık götürüldüğünü belirterek, demokrasi anlamında Türkiye'nin ileri seviyelerde bulunduğunun en güzel örneği olduğunu belirtti. Mehmet Alcu ise "Her seçimde bu köyde sadece bir oy kullanılıyor. Köyde 22 seçmen bulunuyor. Devletimizin sadece tek seçmen için köyümüzde sandık kurması oldukça beni mutlu etti" dedi. Necdet ÇAKIR
/ SABAH