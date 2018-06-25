Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

'nın Gemlik ilçesinde, arkadaşlarıyla girdiği denizde kaybolan Ferhat Sezgin (16) ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:47
Bursa'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gemlik İlçesi Kumsaz mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için iki arkadaşıyla denize giren Ferhat Sezgin, bir anda dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Olayı gören sahildeki vatandaşlar, genci kurtarmak için denize girdi. Ancak Sezgin, suda kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Arama çalışmaları havanın kararmasıyla durduruldu. Sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarında Ferhat Sezgin'in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından bulunarak denizden çıkarıldı. Gencin, olaydan önce 2 arkadaşının da boğulma tehlikesi geçirdiği ve çevredekiler tarafından kurtarıldıkları öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da serinlemek için denize giren genç boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN