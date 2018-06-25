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Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, ’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, , 'nun kuzeyi ile Bilecik, , , , Konya, Karaman, Ankara, Bolu, , , , çevreleri ile 'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 09:50
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27
İzmir: Parçalı bulutlu 32
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
: Parçalı ve az bulutlu 39

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor...
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