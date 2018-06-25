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Güvercini ‘Fıstık’la oyunu kullandı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Güvercini ‘Fıstık’la oyunu kullandı
LI hayvansever, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oy kullanmaya giderken yanında "Fıstık" adını verdiği güvercinini de götürdü. Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanan Hasan Yıldız, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hayvansever Yıldız, "1079" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldız, yaklaşık 50 yıldır güvercin beslediğini, "Trakya Makaracısı" cinsi "Fıstık" ismini verdiği güvercini çok sevdiğini ve yanından ayırmadığını söyledi. Yıldız, seçimin hayırlı olmasını diledi. AA
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Güvercini ‘Fıstık’la oyunu kullandı
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