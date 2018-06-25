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Halk otobüsü ile hastaneye taşındı, tezgahının derdine düştü

’ta halk otobüsünde fenalaşan satıcısı, halk otobüsü ile hastaneye taşındı. Otobüsten inen satıcı, kendini bekleyen sedyeye binmek yerine araçta kalan tezgahının derdine düştü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 14:38
Halk otobüsü ile hastaneye taşındı, simit tezgahının derdine düştü

'ta geçimini satarak sağlayan 2 çocuk babası 28 yaşındaki , simit tezgahı ile bindiği halk otobüsünde fenalaştı. Otobüs sürücüsü güzergahını değiştirip, epilepsi hastası olan Akın'ı Numune Hastanesi acil servisine taşıdı. Otobüsten indirilen Akın, kendisi için hazırlanan sedyeye binmek yerine araçta kalan simit tezgahının derdine düştü. Tezgahına kendisine teslim edilen Akın, hastaneye girmekten de vazgeçti.

İyi olduğunu belirten Akın, yeniden otobüse binmek istese de hastane güvenlik görevlileri buna izin vermedi. Akın bunan üzerine yaya olarak hastaneden ayrıldı.

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Halk otobüsü ile hastaneye taşındı, simit tezgahının derdine düştü
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