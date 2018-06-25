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’te fuhuş baskını

’te, fuhuş yapılan eve düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 16:03
Karabük’te fuhuş baskını

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Kılavuzlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen D.Y.(33) isimli kadın ile birlikte olan H.K.(62), A.S.(60) ve D.Y.'ye 100 TL para karşılığı fuhuş yaptıran C.B.(28) gözaltına alındı.

7 BİN 740 LİRAYA EL KONULDU!

Fuhuş karşılığı elde edilen 7 bin 740 TL'ye el konuldu. D.Y ve fuhuş için yer temini sağlayan C.B.'nin fuhuş ve bir çok suçtan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Gökten düştü, ev ve araba alanlar oldu!

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Karabük’te fuhuş baskını
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