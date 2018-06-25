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’den uyarısı

Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada Çarşamba günü ’de fırtına ve şiddetli yağış ve sonrasında beklendiği açıklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 19:39
Meteoroloji’den sel uyarısı
2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bölgemiz, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Yağışların Çarşamba (27.06.2018) günü 'de ('in Doğusu dışında kalan bölümü, Aydın ve Balıkesir'in Batı İlçeleri, İl Geneli ile Merkez) kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer-yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar Kıyı Ege'de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani ile olası dolu yağışı, yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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Meteoroloji’den sel uyarısı
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