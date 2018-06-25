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On sonuçları belli oldu! İşte ...

On sonucu açıklandı. On Numara çekilişi, her pazartesi 21.15'te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebiliyor. Bu hafta MPİ ne kadar ikramiye verecek merak konusu... İşte vatandaşların merakla araştırdığı ve şanslı numaralar…

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 09:18
On Numara 25 Haziran sonuçları belli oldu! İşte On Numara çekiliş sonucu...

İdaresi On çekiliş sonucunu açıkladı. On Numara, Milli Piyango'nun yi kazanma olasılığı en yüksek oyun… Bu nedenle kuponlarını doldurup şansını denemek isteyenler On Numara sonucunu araştırıyor. Milli , büyük ikramiye tutarı olarak 306 bin TL belirledi. İşte On Numara çekilişi sonucu…

25 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi'nin internet üzerinden canlı yayında açıkladığı 829. hafta On Numara sonucu:

2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 31, 44, 45, 48, 56, 64, 68, 71, 73, 77

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On Numara 25 Haziran sonuçları belli oldu! İşte On Numara çekiliş sonucu...
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