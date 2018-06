On Numara 25 Haziran sonuçları belli oldu! İşte On Numarada kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi On Numara çekiliş sonucunu açıkladı. On Numara, Milli Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyun… Bu nedenle kuponlarını doldurup şansını denemek isteyenler 25 Haziran On Numara sonucunu araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 306 bin TL belirledi. İşte On Numara çekilişi sonucu…

25 HAZİRAN ON NUMARA SONUCU

Milli Piyango İdaresi'nin internet üzerinden canlı yayında açıkladığı 829. hafta On Numara sonucu:

2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 31, 44, 45, 48, 56, 64, 68, 71, 73, 77