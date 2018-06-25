Önce sandık sonra düğün

İstanbul'da Zülfi Ayhan ile Ayşegül Ayhan çifti, gelin arabasıyla oy kullanmaya gitti. Aynı sandığa oylarını atan ve sandık başında hatıra fotoğrafı çektiren çift, daha sonra arkasında "Biz seçim
imizi yaptık" yazılı arabalarıyla düğün salonuna gitti. Diğer iller şöyle: Ankara:
Kızılcahamam ilçesinde yeni evlenen Yeliz Aydoğan ve Servet Aydoğan ilk iş olarak oylarını kullandı. Yeliz Aydoğan üzerinde gelinlikle düğününden önce vatandaşlık görevini yaptı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'in eşi Ayşe Güney geline altın taktı. Edirne:
Türk Hava Yolları'nda çalışan Aykut Akar ve İngilizce öğretmeni Nihan Akar, gelinlik ve damatlıklarıyla sandığa gitti. Oy zarflarını birlikte sandığa atan çift, daha sonra düğün salonuna geçti. Adıyaman:
Cansu Kılıç oyunu alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde gelinlikle kullandı. Damat Serhat Genç ise oyunu Pevlikan köyünde kullandığı için geline eşlik etti. Yalova: Meryem Honaz, eşi Mahmut Honaz ile birlikte geldiği okulda oyunu kullandı. "Güzel bir tesadüf oldu" diyen damat başka sandıkta oy kullanacağını söyledi. Tekirdağ:
Gelinliğiyle oy kullanan Zeynep Giriklioğlu, "Düğün tarihimizi 6 ay önce belirlemiştik, Seçime denk gelmesi tesadüf oldu. Gelinlikle oy kullanmak çok değişik bir duygu. Hiç aklımızda yoktu böyle bir şey. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun. Eşim Çağrı Giriklioğlu İstanbul'da oy kullanacağı için yanımda yok" dedi. Düzce:
28 yaşındaki Musa Aydın ve 26 yaşındaki Aynur Coşkun, gelinlik ve damatlıkla sandık başına geldi. Kayıtlı olduğu "1001" numaralı sandığa gelen damat Musa Aydın, oyunu kullanarak Aynur Coşkun ile oy zarfını sandığa attı. Bursa:
Seyhan Ok (32) Engin Gençeli (35) çifti, birlikte oy kullandı. Gelin, "Bugün çifte düğün yaşıyoruz. Düğünü ertelemeden vatandaşlık görevini yerine getirdik" dedi. Sakarya:
Erenler ilçesinde bulunan Nurettin Tepe İlkokulu'na gelen gelin ve damat, gelinlik ve damatlık ile oylarını kullandı. İzmir: İzmir
: Bayraklı ilçesindeki Şehit Cesur İlköğretim Okulu'na gelen gelin ve damat oy kullandı.