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'da : 2 yaralı

'nun Perşembe ilçesinde çıkan da 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 14:19
Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı

İddiaya göre, Kozağzı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, H.K. ile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K, tabancayla ateş ettiği Selahattin Bozkurt'u yaraladı.

Silahtan seken bir kurşun, bu sırada cadde üzerinde bekleyen Durdu İşbakan'a isabet etti.

Yaralanan İşbakan ile Selahattin Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.K'nin polis ekiplerine teslim olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı
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