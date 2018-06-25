Oyunu kullanan denize koştu

Antalya
ve Muğla
'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle sabah boş olan halk plajları, saat 12.00'den sonra dolmaya başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, sıcak havanın keyfini denizde çıkardı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmen, oy kullanıp denize koştu. Hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseldiği Marmaris
, Fethiye, Bodrum
, Ortaca, Datça'da denize girip altın sarısı kumsallarda güneşlendi. Akyaka sahilindeki kafeleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşlenip kitap okuma imkânı buldu. Akyaka'da bazı vatandaşlar plajda top oynamayı tercih ederken bazıları iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Bazı aileler de ormanlık alanda piknik yaptı. 'MEMLEKETE HAYIRLI OLSUN'
Ailesiyle piknik yapan Nazif Zengin, "Oyumuzu kullandık, çocuklarımızı alıp piknik yapmak istedik. Hayırlı olsun" dedi. Sahilde denize girmeyi tercih eden Kamile Murtay ise oyunu kullandıktan sonra temiz hava almak istediklerini belirterek, "Oyumuzu kullandığımız için kendimizi huzurlu hissediyoruz. Allah hayırlısını nasip ettin" diye konuştu.