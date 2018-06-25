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'da şüpheli ölümde yeni gelişme...

Üç katlı apartın balkonundan düşen kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine 5 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:23
Samsun'da şüpheli ölümde yeni gelişme...

'da bir kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine biri asker 5 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, , Oğuzhan K, Ramazan K, Burak S. ve 'de vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Bafra ilçesine gelen Eyüp K, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün gece apart kiraladı.

3'ÜNCÜ KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Bir süre sonra telefonla görüşmek üzere balkona çıkan Elif Deniz, 3'üncü kattan zemine düştü. Deniz'in düştüğünün fark edilmesi üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Deniz'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliler Oğuzhan K, Ramazan K, Burak S. ve Eyüp K. ile apart sahibi Beraati K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Beraati K. ve Burak S. işlemlerin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Oğuzhan K, Ramazan K. ve Eyüp K. ise çıkarıldıkları mahkemece haklarında getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da şüpheli ölümde yeni gelişme...
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