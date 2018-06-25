Sandık ayaklarına gitti

Tokat
'ta 91 yaşındaki Zeynep Kolcu ve Fatma Gül seyyar sandıkta oy kullanmanın kolaylığını yaşadı. Bedestenlioğlu Mahallesi'nde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yürüme zorluğu çeken 91 yaşındaki Fatma Gül, evine gelen sandık başkanı ve görevliler nezaretinde 8802 no'lu seyyar sandıkta oyunu kullandı. Fatma Gül, Türkiye
'de ilk kez yapılan uygulamayla ilgili, "Eskiden arabayla seçim
kullanacağım yere götürülürdüm. Zor oluyordu. Allah razı olsun bizim için büyük kolaylık" dedi.
Bedestenlioğlu Mahallesi Lale Sokakta yatağa bağlı yaşayan Zeynep Kolcu da aynı sandıkta oyunu kullandı. Yatağından kalkmadan oy kullanmanın rahatlığını yaşayan 91 yaşındaki Zeynep Kolcu "Çok büyük kolaylık. Allah razı olsun" dedi. Balıkesir
'in Ayvalık ilçesinde yatalak hasta vatandaşlar için İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından seyyar sandık oluşturuldu. Ayvalık'ta yaşayan ve yatalak hasta olan Hülya Yıldırım, "Sandığın ayağımıza kadar getirilmesi bizi çok mutlu etti. Yatalak hastalar için çok güzel bir sistem kurulmuş. Düşünüp de hayata geçirenlerin ellerine ve yüreklerine sağlık" dedi. Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Emin Altunpak da seçimin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Bugüne kadar bu uygulama olmadığı için seçimlerde zorluk çekiyordum. Bizim için büyük bir kolaylık oldu." Mihriban KOÇAKER- Lütfü YALGI- Suat SALGIN - Hüseyin KAÇAR - Meral YILDIZ /
SABAH