Tatillerini kesip oy için geldiler

Tatillerini yarıda kesip oy kullanmak için İstanbul
'a gelen ünlüler oldu. Oyuncu Cansu Dere ABD'den, şarkıcılar Selami Şahin ve Şevval Sam Dalaman'dan, başantrenör Ergin Ataman ise Alaçatı'dan İstanbul'a geldi. Spor camiasından Rıdvan Dilmen, Zeynep- Volkan Demirel, Esra Bilgiç- Gökhan Töre, Hatice-Gökhan Gönül çifti TED İstanbul Koleji Vakfı'nda oy verdi. Japonya'nın en büyük televizyon kanallarından Fuji Tv adına seçim
i takip etmek için Türkiye'ye gelen Japon gazeteciler, Bebek'te ünlü simaları sandık başında görüntülemek için Bebek Tevfik Fikret İlkokulu'nda mesai yaptı. İşte ünlülerin seçim manzarası: Türkan Şoray...
Kızı Yağmur Ünal ile birlikte Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı Okulu'nda 1011 No'lu sandıkta oy kullandı. Sağlık durumunun da çok iyi olduğunu söyleyen Şoray, seçimin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İbrahim Tatlıses...
Oyunu İzmir Narlıdere'de Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi'nde kullandı. Tatlıses, "Gönül isterdi ki burada AK Parti
milletvekili adayı olarak bulunayım ama olsun, ben gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Sezen Aksu...
Oyunu evinin bulunduğu İstanbul Kanlıca'daki Sedat Simavi İlköğretim Okulu'nda kullandı. "Ülkemize hayırlı olsun" dedi. Sibel Can...
Kızı Melisa ve oğlu Engin Can'la sandık TED İstanbul Koleji Vakfı'nda sandık başına geldi. Kızı Melisa'nın oy pusulasını atarken fotoğraf vermediğini gören Can, "Kızım neden poz vermiyorsun. Bir daha at oyunu" dedi. Demet Akbağ...
Oğlu Ali ve eşi Zafer Çika ile oyunu Bebek'teki Tevfik Fikret İlkokulu'ndaki sandıkta kullandı. Ailece vatandaşlık görevi için geldiklerini söyleyen Akbağ "Bugün oğlumla beraber oy kullandık onun da ilk oy kullanışı" dedi. Kenan Sofuoğlu...
AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Mehmet Zorlu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Sofuoğlu, "Öngörülen, düşünülen şeyler var ama son nokta bugün koyulacak. İnşallah yarın yepyeni bir güne başlarız, ülkemiz ve gelecek için çok güzel olacak" dedi. Caner Erkin-Şükran Ovalı...
Oy kullanmaya 8 aylık hamile eşi Şükran Ovalı'yla geldi. Sandık görevlisinin Ovalı'dan fotoğraflarını istemesi herkesi kahkahaya boğdu. Çift "Bir sonraki seçime de inşallah çocuğumuzla geliriz" dedi. Cüneyt Arkın...
Etiler Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Eşiyle oy vermeye gelen oyuncu "Ben neredeyim? Sandıkta. Ben buraya vatandaşlık hakkımı kullanmaya geldim. Gelecekte çocuklarımın iyi bir ülkede barış içinde yaşaması için oy veriyorum" dedi. Nusret...
9 bin 381 kilometreden geldiğini vurgulayan ünlü işletmeci, "Bir oy bir oydur" ifadesini kullandı. Mustafa Sandal...
Oy kullanmaya oğulları Yaman ve Yavuz ile birlikte gitti. Sandal, "Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Demet Akalın-Okan Kurt...
Demet Akalın ve Okan Kurt sandığa birlikte gitti. Kurt kaydı başka ilçede olduğu için oy veremedi. Akalın, "Bu seçim ülkemize vatana millete hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı. Okan FİLİZÇAY - Özlem AVCI - Cevdet ÖZDEMİR
/ SABAH