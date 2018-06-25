Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tokat'ta 2 köyün tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi

'ta 2 köyün tamamı Erdoğan'a oy verdi

'ta ve Milletvekilliği lerinde 2 köydeki seçmenlerin tamamı 'a oy verdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 12:40
Tokat'ta 2 köyün tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi

ve Milletvekilliği lerinde sandığa giden merkeze bağlı Ekincili ve Çördük köydeki seçmenin tamamı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'a oy verdi. Milletvekili seçimlerinde ise oy oranları değişti.

SEÇMENLERİN TAMAMI...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Çördük köyünde 1355 nolu sandıkta 147 seçmenin tamamı, Ekincili köyünde 1366 nolu sandıkta 34 seçmenin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi. Milletvekili seçimlerinde ise Çördük köyünde 125 oy 'ye 22 oy MHP'ye, Ekincili köyünde 30 oy AK Parti, 3 oy MHP, 1 oy Saadet Partisi'ne oy verdi.

Türkiye'nin tarihi seçimi dünyada ilk haber

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat'ta 2 köyün tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN