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yolcuyu araçtan indirip valizini atan taksici meslekten men edildi

Nişantaşı'nda, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın yolcusunu indirerek valizini fırlatan taksicinin meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 14:33

Nişantaşı'nda bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

34 TDF 74 plakalı ticari taksinin sürücüsünün meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının önüne park edildiği bilgisi edinildi.

Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

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Turist yolcuyu araçtan indirip valizini atan taksici meslekten men edildi
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