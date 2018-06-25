Türkiye demokratık devrim yapıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul
'da eşi Emine Erdoğan, damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak
ve torunlarıyla birlikte kullandı. Oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3275 numaralı sandıkta kullanan Erdoğan sandık görevlileriyle tek tek selamlaştı. Cumhurbaşkanı, oy kullanırken eşine öncelik verdi. Emine Erdoğan, oyunu seçim sandığına torunu Mahinur Albayrak ile birlikte attı. Eşinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı. Erdoğan, oyunu torunları Ahmet Akif ve Ömer Tayyip ile birlikte sandığa attı. Erdoğan, kendi sandığında şu ana kadar 150'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendiğini belirterek, özetle şöyle dedi:
"Katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara kadar düşen bir katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılım, Türkiye'deki demokratik olgunluğun ne denli ilerde olduğunu gösteriyor.
Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa bizlere nasip oluyor. Başkanlık sistemiyle birlikte artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor. Bu çıtanın yükselişiyle birlikte ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci bürokratik oligarşiye hiç takılmadan çok daha rahat bir şekilde sürdürecektir. Tüm vatandaşlarımın katılımının yüksek olmasının bir hassasiyet olduğuna inanıyorum.
Şu ana kadar Türkiye genelinde ciddi bir sıkıntının olmadığını öğrendik. Milletimiz için de inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun."