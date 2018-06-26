12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi... Leyla bulundu mu?

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. 12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi.