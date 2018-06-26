12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi... Leyla bulundu mu?

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12. günün sonunda da sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Kaybolan Leyla tüm Türkiye'nin gündemine oturdu ve vatandaşların ilgilendiği bir durum halini aldı. Türkiye'yi üzen kaybolma olayında insanlar 'Leyla bulundu mu?' sorusunu sık sık sormaya başladı. Bugün flaş bir gelişme yaşandı ve Erzurum’da kayıp Leyla’nın görüldüğü şeklindeki ihbar polisi alarma geçirdi.
Giriş Tarihi: 27.6.2018 00:01Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 00:16
Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. 12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi.