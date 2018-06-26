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12 gündür kayıp olan için gelen ihbar polisi alarma geçirdi...

'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Aydemir, 12. günün sonunda da sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Kaybolan Leyla tüm 'nin gündemine oturdu ve vatandaşların ilgilendiği bir durum halini aldı. Türkiye'yi üzen kaybolma olayında insanlar '' sorusunu sık sık sormaya başladı. Bugün flaş bir gelişme yaşandı ve ’da ’nın görüldüğü şeklindeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 00:01 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 00:16
12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi... Leyla bulundu mu?

'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Aydemir, 12 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. 12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi.

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12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi... Leyla bulundu mu?
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