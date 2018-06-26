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3 yaşındaki çocuk villa havuzunda boğuldu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 16:26

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, ailesi denize girince kıyıda tek başına kalan Hüseyin Deniz Demirci (3), yakındaki villanın bahçesinde oynarken havuza düştü. Aramalar sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni bulundu.
Çeşme Paşalimanı'ndaki bir sitede dün meydana gelen olayda, Hüseyin Deniz Demirci, ailesiyle birlikte plaja gitti. Ailesi denize girdiği sırada kıyıda tek başına kalan küçük çocuk, yakındaki villanın bahçe duvarını geçip havuzun kenarına geldi. Hüseyin Deniz, iddiaya göre, burada oynadığı sırada havuza düştü. Denizden çıkan ailenin, çocuklarını görememesi üzerine yaptıkları arama sonucunda Hüseyin Deniz Demirci'nin cansız bedeni havuzda bulundu.
İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsiden sonra ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, 'ye götürüldü.

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3 yaşındaki çocuk villa havuzunda boğuldu
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