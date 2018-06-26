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Alarm çalınca suçüstü yakalandı, "içeride unutuldum" dedi!

'da alarmı çalan iş yerini kontrol eden polis ekiplerince alkol aldığı sırada yakalanan hırsızlık şüphelisi "içeride unutulduğunu" söyleyerek kendini savundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 09:12
Alarm çalınca suçüstü yakalandı, içeride unutuldum dedi!

Merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde bir binadan alarm sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bistro (içkili restoran) olarak kullanılan iş yerini kontrol ettikleri sırada bir kişiyi alkol alırken buldu.

Polis aracına bindirilen Umur Ü, müşteri olduğunu, iş yeri sahibi tarafından içeride unutulduğunu ve kapının üzerine kilitlendiğini öne sürerek serbest bırakılmasını istedi.

GASPTAN SABIKALI

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, Umur Ü'nün gasp suçundan kaydının bulunduğunu tespit etti. İş yeri sahibine duruma ilişkin bilgi veren polisler, gözaltına aldıkları zanlıyı Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürdü.

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