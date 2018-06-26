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Bagajı lastik yüklü otomobil su kanalına devrildi: 1 kişi ağır yaralandı

-Samsun ’nun 2’nci kilometresinde bir kişinin ağır yaralandığı trafik sında takla atarak karşı şeride geçen otomobil, duble yolun ortasında bulunan yağmursuyu kanalına devrildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 07:55 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 07:56
Bagajı lastik yüklü otomobil su kanalına devrildi: 1 kişi ağır yaralandı
Edinilen bilgiye göre -Samsun 'nun 2'nci kilometresinde 66 AZ 150 plakalı bagajı araç lastiği dolu otomobilin sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak duble yolun ortasındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri ve Kırıkkale Belediye'sine ait İtfaiye ekipleri'nin yardımıyla da ağır yaralanan Kenan Aktaş'ı hurdaya dönen otomobilin içerisinden çıkartmayı başardı. Daha sonra sağlık ekipleri burada yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Bagajı lastik yüklü otomobil su kanalına devrildi: 1 kişi ağır yaralandı
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