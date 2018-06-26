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Balkonu yıkarken elektrik akımına kapıldı

'de elektrik akımına kapılan genç kız ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında balkonda temizlik yapan Zehra Taşran (25), kullandığı demir merdivenin enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:15
Balkonu yıkarken elektrik akımına kapıldı

Akımın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Taşran, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Görgü tanığı Hazel Kıral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşran'ın kullandığı merdivenin elektrik teline değmesi sonucu akıma kapıldığını gördüğünü söyledi.

yıkanması dolayısıyla yerlerin de ıslak olduğunu anlatan Kıral, Taşran'ın akıma kapıldıktan sonra bir anda yere düştüğünü ve çırpındığını kaydetti.

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Balkonu yıkarken elektrik akımına kapıldı
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