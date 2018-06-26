Balkonu yıkarken elektrik akımına kapıldı

Akımın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Taşran, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Görgü tanığı Hazel Kıral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşran'ın kullandığı merdivenin elektrik teline değmesi sonucu akıma kapıldığını gördüğünü söyledi.

Balkonun yıkanması dolayısıyla yerlerin de ıslak olduğunu anlatan Kıral, Taşran'ın akıma kapıldıktan sonra bir anda yere düştüğünü ve çırpındığını kaydetti.