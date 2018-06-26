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'da a yuvarlanan otomobilden bakın nasıl çıktı?

'nın ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 300 metrelik dan yuvarladı. yaralanan 26 yaşındaki sürücü , sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra devlet hastanesine kaldırılırken bilincinin açık olduğu dikkatlerden kaçmadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 22:01
Datça'da uçuruma yuvarlanan otomobilden bakın nasıl çıktı?

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında - Karayolu Balıkaşıran Mevkii'nde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Datça'dan Marmaris yönüne giden yönetimindeki 48 ADB 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metrelik dan yuvarlandı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aydın'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aydın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Datça'da uçuruma yuvarlanan otomobilden bakın nasıl çıktı?
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