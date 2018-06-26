Datça'da uçuruma yuvarlanan otomobilden bakın nasıl çıktı?

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Datça-Marmaris Karayolu Balıkaşıran Mevkii'nde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Datça'dan Marmaris yönüne giden İrfan Aydın yönetimindeki 48 ADB 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aydın'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aydın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.