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ten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

'de, üzerinden Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait i satmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 17:38
İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sosyal medyadan ve üzerinden bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. i satmaya çalışan kişileri takibe alan polis, 2 kişinin otomobillerinin plakasını tespit edip, operasyon başlattı.

Dün yapılan operasyonda, 2 sürücüyü durduran polis ekipleri, otomobilin şoför mahallinde, kapı bölmelerine saklanan tarihi eserleri ele geçirdi. Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu tespit edilen 35 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 42 süs eşyası, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyesevk edilenlen 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
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