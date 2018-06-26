İstanbul'a dolu uyarısı! Araç sahipleri dikkat! Süper hücre ve dolu...

Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin bir kısmında süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağacağı belirtildi. Daha önce 27 Temmuz 2017'de yağan dolu mega kenti felç etmişti. İstanbul'da yağan bu dolu, birçok araca ve binalara büyük zarar vermişti. Bugün ve yarın için yapılan dolu uyarısının ardından İstanbullular teyakkuza geçti. Arabası olan herkes kapalı garaj aradı. Geçen seneki gibi araçlarının zarar görmesini istemeyen bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı, kilim, karton sererek önlem aldı. İşte hava durumu ve yapılan dolu uyarısının detayları...