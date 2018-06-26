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Kayıp çocuk Leyla Aydemir'in ailesinden o haberlere sert tepki!

'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın 1. günü kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 12. günde de devam etti. Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir sosyal medyada kızının bulunduğuna dair yanlış bilgilerin paylaşıldığına dikkat çekerek, "Öyle bir şey yok, Leyla bulunamadı" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 09:49
Kayıp çocuk Leyla Aydemir'in ailesinden o haberlere sert tepki!

'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ailesi ile birlikte dedesinin bulunduğu Bezirhane köyüne giden ve kaybolan minik Leyla Aydemir köy ve çevresinde didik didik aranıyor. Aramalar 12'nci günde de tüm hızıyla devam ederken minik Leyla'ya yönelik herhangi bir ize rastlanmadı. Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri ve AFAD ekipleri kayıp Leyla'yı köyün içerisinde bulunan metruk evler ve dere kenarlarında aradı. Arazi ve köy çevresinde yapılan aramalara Avrupa'nın en iyi arama köpeklerinden birisi olan ve çok sayıda kayıp aranması olaylarında görevlendirilen jandarmaya ait 'Modül' ve 'Mavi' bugün metruk binalarda arama yaptı. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve merayı didik didik arayan 'Modül' ve 'Mavi' de sonuca ulaşamadı.

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir'in ailesinden o haberlere sert tepki!
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