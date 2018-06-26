Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İlk olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş hanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla havaya ateş açılırken, Fatih E. (30) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fatih E. ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İKİNCİ OLAYDA...

İkinci olay ise Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K.S. tartıştığı eniştesi M.K.'yı (39) bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K.'yı bıçakla yaralayan N.K.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.