Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

'nde bankadan para çeken nişanlı çiftin aracına yaklaşan bir kişi otomobil içinde oturan kadının kucağından çantayı alarak kaçtı. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Alışveriş yapmak için bankadan para çeken nişanlı çift otomobilleriyle bankaya yakın bir noktadaki börekçinin önünde durdu. Nişanlısı börekçiden içeri girerken kadın otomobil içerisine beklemeye başladı. Bu sırada yüzünü kapişonuyla gizleyen kapkaççı otomobilin kapısını açarak kadının kucağında bulunan ve içerisinde yaklaşık 3 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.

PEŞİNDEN KOŞTU AMA YAKALAYAMADI

Nişanlı çift kapkaççının bir süre peşinden koştu ancak kaçan hırsız izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN