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'da denize giren çocuk kayboldu

'da ailesiyle gittiği piknikte babası İbrahim Efiloğlu ile denize giren , bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 19:15
Ordu'da denize giren çocuk kayboldu

Alınan bilgiye göre, Akkuş ilçesinden ailesiyle Ünye'ye pikniğe giden 11 yaşındaki , Çınarsuyu mevkisinde babası İbrahim Efiloğlu ile denize girdi. Arhan Hakkı Efiloğlu, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Ordu'da denize giren Arhan Hakkı Efiloğlu kayboldu

Durumu fark eden baba, oğlunun bulunması için çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların da çocuğu bulamaması üzerine olay yerine deniz polisinin yanı sıra, itfaiye ekipleri, ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde bir saat arama yapmasının ardından helikopterinden de destek istendi. Sahil Güvenlik helikopterle havadan, DEGAK-1 dalgıçları da denizden arama faaliyetlerini yürütüyor.

Çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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Ordu'da denize giren çocuk kayboldu
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