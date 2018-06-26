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Öztürk ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor...

’da yolunda 27 gün önce dereye uçan otomobilin sürücüsü ’ten şu ana kadar bir haber alınamadı. Ailesi her gün dere boyunca Öztürk’ü ararken yapılan çalışmalardan şu ana kadar bir netice alınamadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 11:56
Öztürk ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor...

Maçka ilçesi yolunda 61 VL 595 plakalı otomobili ile Maçka deresine uçan 'ü (53) arama çalışmaları sürüyor. Dere suyunun debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, jandarma ve ekipleri dere boyunca kayıp sürücüyü arıyor. Kayıp Üçel Öztürk'ün ağabeyi Güven Öztürk, her gün sabah saatlerinde dere kenarına geldiklerini belirterek, "27. günde arama çalışmaları az da olsa devam ediyor.

AFAD ve Jandarma ekipleri burada. Eşi ve ailesi burada. Yetkililer çalışmaların yoğunlaşması için dere suyunun azalmasını bekliyor. 3-4 gün her yeri didik didik aradılar fakat derenin debisinin yüksek olmasından dolayı dalgıçlar ve Ankara'dan gelen ekipler suya giremiyor. Bize verilen bilgi suyun azalması takip ederek azaldığı anda çalışmaları hızlandıracakları yönünde. Sabah saat 9 dan akşama kadar buradayız. Çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz" dedi.



"UMUDUMUZU KESMEDİK"

Eşi Sevilay Öztürk de umutlarını kesmediklerini kaydederek, "Umudumuzu kesmedik, bulunmasını bekliyoruz. Her gün buraya gelerek dereye bakıyoruz. Biran önce bulunmasını istiyoruz ancak su azalmayınca ekipler dereye giremiyor. Pantolon ve cüzdanından sonra 100 metre ileride tişörtü bulundu. Bunlar bulunduktan sonra eşimin derede olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Öte yandan AFAD ve jandarma ekipleri dere boyunca kayıp sürücüyü arama çalışmalarını sürdürürken şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadı.

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