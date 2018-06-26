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Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

'ta, parkta oturan iki arkadaşın yanına gelen Burak K., tartıştığı kişilerin üzerine pompalı tüfekle ile ateş açtı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:48
Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı alt tarafında bulunan Şehitler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A. (25) ve Sezer G. parkta çay içerken yanlarına gelen Burak K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak K. yanında taşıdığı pompalı tüfekle iki arkadaşa ateş etti.

Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı

DURUMU AĞIR OLANLAR VAR!

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Muhammet Yener A. ile Sezer G.'nin vücudunun değişik bölgelerine isabet etti. Yaralılardan durumu iyi olan Sezer G. Numune Hastanesi'ne, durumu ağır olan Muhammet Yener A. ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Burak K. ise olay yerinden otomobili ile kaçtı. Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Burak K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı
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