Polis, boşanmak isteyen eşini öldürdü

Kocaeli
'de, polis memuru İbrahim Y., boşanmak isteyen eşi Elif Kaya
Y.'yi oğlunun gözleri önünde beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü. Olay, dün 19.00 sıralarında, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru İbrahim Y. ile eşi Elif Kaya Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İbrahim Y. tartışma sırasında küçük yaştaki oğlunun gözleri önünde beylik tabancasını çıkartarak eşine 2 el ateş etti. Olay sırasında oğlunun İbrahim Y.'nin başına sert bir cisimle vurduğu ancak ateş etmesine engel olamadığı öğrenildi. Evden çıkan İbrahim Y., yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan
3 çocuk annesi Elif Kaya Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Kaya Y.'nin, aralarındaki sorunlar nedeniyle İbrahim Y.'ye boşanma davası açtığı, evlerini ayırmak için de görüştükleri öğrenildi.