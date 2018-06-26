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şüphelileri yakalamak için tan kılığa giriyor...

i zanlıları yakalamak için tan kılığa giriyor. Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için parkta bicibici satıcısı, sokakta simitçi, mahalle arasında da bakkal çırağı oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü suça karışan ya da suça karışmak üzere olan şahıslarla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için kılıktan kılığa giriyor. Polisler kimi zaman çiftçi, kimi zaman tarım işçisi, kimi zaman dilenci, kimi zamanda bir kafede garson kılığına girerken son işte ise sahte polisi yakalamak için kılık değiştirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:54
Polis şüphelileri yakalamak için kılıktan kılığa giriyor...

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet B.'yi (40) cep telefonundan arayıp kendisini 'Komiser Kemal' olarak gösteren zanlıyı, yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının, "Ahmet Bey kimliğiniz bir kuyumcuda bulundu. Bu kuyumcuda da gece hırsızlık oldu. Kuyumcudan altın ve para çalındı. Biz bu hırsızlığı sizin yapmadığınızı biliyoruz ancak kimliğiniz kuyumcuda bulunduğu için biz sizde bulunan paraları alıp kuyumcuda çalınan paraların seri numarası ile eşleştirme yapmamız gerekiyor. Ayrıca sizde bulunan altınlardan da hem parmak izi hem de kuyumcuya ait olup olmadığına bakmamız gerekiyor" dedi.

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Polis şüphelileri yakalamak için kılıktan kılığa giriyor...
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