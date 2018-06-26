Polis şüphelileri yakalamak için kılıktan kılığa giriyor...

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet B.'yi (40) cep telefonundan arayıp kendisini 'Komiser Kemal' olarak gösteren zanlıyı, yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının, "Ahmet Bey kimliğiniz bir kuyumcuda bulundu. Bu kuyumcuda da gece hırsızlık oldu. Kuyumcudan altın ve para çalındı. Biz bu hırsızlığı sizin yapmadığınızı biliyoruz ancak kimliğiniz kuyumcuda bulunduğu için biz sizde bulunan paraları alıp kuyumcuda çalınan paraların seri numarası ile eşleştirme yapmamız gerekiyor. Ayrıca sizde bulunan altınlardan da hem parmak izi hem de kuyumcuya ait olup olmadığına bakmamız gerekiyor" dedi.