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Satışa hazır esrarlar polise takıldı

polisi, 2 eve düzenlediği operasyonda ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 3 kilo 714 gram esrar ele geçirdi. İşte ayrıntılar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:14
Satışa hazır esrarlar polise takıldı

polisi, 2 eve düzenlediği operasyonda ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 3 kilo 714 gram esrar ele geçirdi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde bulunan 2 adreste satışa hazır vaziyette yüklü miktarda esrar olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen evleri bir süre izledikten sonra Cumhuriyet savcılığından alınan izin doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Narkotik dedektör köpeğinin de aramalara katıldığı operasyonda, 8 paket 105 gram, 218 paket 3,5 gram, 1 paket 20 gram, 1 paket 486 gram, 1 paket 561 gram, 1 paket bir kilo 7 gram olmak üzere 3 kilo 714 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Satışa hazır esrarlar polise takıldı
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